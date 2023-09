Nikola-Aktie: Die große Angst!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat in den vergangenen Tagen wieder nachgegeben. Am Freitag ging es für den US-Wert um insgesamt -3,8 % nach unten. Dennoch steht unter dem Strich für die abgelaufene Woche ein Plus von 3,1 %. Dennoch bleibt es bei der großen Angst von Beobachtern und auch Investoren – so steht zu vermuten.

Wandelanleihe auch bei Nikola

Nikola benötigt Geld, war zuvor bekannt geworden. Am 22. September gab Nikola nun bekannt, eine Wandelanleihe zu emittieren. Diese würde im Umfang von 40 Millionen Dollar platziert. Der impact auf die Börsenbewertung ist relativ deutlich schwach. Die Platzierung heißt auch, dass Nikola weiterhin frisches Geld benötigt. Die US-Amerikaner werden dabei im laufenden Geschäftsjahr ohnehin ein Minus erwirtschaften. Dieses soll dem Vernehmen nach bei ca. -622 Millionen Dollar liegen – oder auf diesen Betrag...