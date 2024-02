Nikola Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Aktienkurs von Nikola neutral bewertet, Analysten empfehlen "Gut"

Die Bewertung von Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für einen Blick auf Nikola genutzt und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings dominierten in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen die Diskussionen rund um das Unternehmen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Nikola zwei Mal mit "Gut", drei Mal mit "Neutral" und kein Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Kurzfristig ergibt sich jedoch ein positives Bild, da innerhalb eines Monats eine "Gut"-Einschätzung vorliegt. Die Analysten erwarten zudem eine deutliche Kursentwicklung von 353,26 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 3,2 USD führt. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Nikola einen Wert von 50,79 für den RSI7 und 49,55 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Bewertung hier ebenfalls auf "Neutral" bleibt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis leicht negative Stimmung rund um Nikola, während die Analysten eher eine positive Entwicklung des Aktienkurses erwarten.