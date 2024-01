Nikola Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Nikola-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,25 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,875 USD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,96 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nikola-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nikola liegt bei 65,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Nikola abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Nikola-Aktie demnach gemischte Bewertungen aus technischer und sentimentaler Sicht.