Nikola-Aktie: Ein bemerkenswertes Ereignis!

Nikola hat am Mittwoch erneut einen bedeutenden Schritt auf dem Aktienmarkt gemacht. Die Firma aus den USA konnte mit einem Anstieg von über 6% die vorangegangenen schwierigen Tage fast vollständig ausgleichen. Ein Tag zuvor war der Wert um -15 % gesunken, was eine deutliche Stimmungsverschlechterung andeutete. Dies scheint nun jedoch nicht mehr unmittelbar bevorzustehen. Die Aktie befindet sich auf einem verbesserten Kurs in Richtung einer bedeutsamen Marke, wenngleich anhaltende Schwankungen festzuhalten sind.

Nikola: Am 3.8 ist die Prüfung!

Am 3. August steht voraussichtlich die Überprüfung der Unternehmensstrategie an, da Nikola seine Jahreshauptversammlung abhalten wird. Investoren weisen zurecht darauf hin, dass bereits bekannte Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorhanden sind. Dennoch bleibt offen, ob Nikola an...