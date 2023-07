Nikola-Aktie: Ein absolutes Power-Paket!

Liebe Leser,

Am Freitag erfreute sich Nikola an einem weiteren beeindruckenden Aufschwung. Der Kurs stieg um 22 %, was von einer bereits hohen Basis aus einen enormen Sprung darstellt und am Ende immer noch einen leichten Gewinn verzeichnete. Bereits am Vortag konnte Nikola mit einem Anstieg von gut 57 % punkten. Sämtliche Investoren und Analysten, die rechtzeitig auf diese Gelegenheit aufmerksam waren, profitierten davon. Die Aktie erreichte mehr als 2,40 Euro und ist derzeit das spektakulärste Papier unter den E-Fahrzeugherstellern.

Nikola unterzeichnet neuen Vertrag

Die Schlagzeile des Tages war sicherlich ein Abkommen zwischen Nikola und BayoTech für den Wasserstoffsektor. BayoTech wird dem Unternehmen kohlenstoffarmen Wasserstoff liefern; bereits dieses Jahr erhält Nikola den Wasserstoff in Missouri und ab nächstem Jahr...