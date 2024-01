Nikola Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die aktuelle Analyse von Nikola zeigt gemischte Signale. Die trendfolgenden Indikatoren deuten sowohl auf einen längerfristigen Abwärtstrend als auch auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hin. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,833 USD liegt, was einer Abweichung von -32,82 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,96 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -13,23 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Indikatoren erhält Nikola insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten sind ebenfalls gemischt. In den letzten 12 Monaten wurden 2 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten sie eine positive Entwicklung von 356,18 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 3,8 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Position für die Aktie von Nikola. Sowohl der RSI7 mit einem Wert von 56,94 als auch der RSI25 mit einem Wert von 55,93 weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Bewertungen und Themen über den Wert ausgesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Nikola.