- Nikola-Aktie: Zusammenfassung der Woche 21

Nikola schließt die Woche mit einem Minus von 20,65 % ab (Schlusskurs: 0,62 USD). Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Nachrichten der letzten Tage:

Jörg Mahnert ‧

Nikola-Aktie: Gewinne zählen am Ende!

Die Situation rund um die Nikola-Aktie ist dramatisch! Aber es war vorhersehbar!

Nikola: Ökonomisch läuft wenig

Delisting droht

Finger weg!

Bernd Wünsche ‧

Nikola-Aktie: Hier herrscht Irrsinn!

Nikola hat in den letzten drei Tagen an den Märkten deutliche Spuren hinterlassen. Was steckt dahinter?

Kurse gewinnen zum dritten Mal in Folge

Nikola erzielt beeindruckende Gewinne – relativ gesehen

Trotzdem bleibt der Trend für Nikola schwach

Peter Wolf-Karnitschnig ‧

Nikola-Aktie: Wer hätte das erwartet?

In den letzten Tagen konnte die Nikola-Aktie...