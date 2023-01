Nikola-Aktie: Zarte Pflänzchen einer Erholung! 

Vom Unternehmen kommt zuletzt ein positiver Newsflow. So will Nikola im vierten Quartal 15 LKWs mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie an Biagi Bros. liefern. Biagi ist ein Full-Service-Logistikunternehmen und möchte es bewerkstelligen, seine Flotte auf Null-Emissionen umzustellen. Der Kurs der Nikola-Aktie kann sich seit Mitte Dezember letzten Jahres zumindest weiterhin stabilisieren. Der Preis des Unternehmens geht an der Börse immerhin bereits seit Mitte 2020 sukzessive zur Unterseite.

Wann kommt die große Trendwende?

Immer wenn es zu einer Stabilisierung der Nikola-Aktie kommt, rückt auch eine mögliche Trendwende ins Visier. Doch zu tief ist der Absturz der letzten Jahre. Um eine wirklich nachhaltige Bodenbildung zu initiieren, benötigt es zunächst steigender Hoch- und Tiefpunkte. Im weiteren Verlauf muss der langfristig interessante 200-Tage-Durchschnitt von den Bullen erobert werden. Erst wenn dieser steigend ist, stellt sich oftmals auch erst eine langfristige Aufwärtsbewegung ein. Um diesen Vorgang zu initiieren, benötigt es sicherlich noch einige Wochen bzw. Monate. Unterdessen ist es wichtig, dass das Unternehmen weiterhin gut arbeitet.

Nikola-Aktie – Die Tendenz ist eher seitwärts!

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 14 als bullisch anzusehen. Das sind 46.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Es muss mehr kommen. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Nikola-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.