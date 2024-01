Nikola Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von Nikola wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,22 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,736 USD um -39,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,92 USD führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs um -20 Prozent von diesem Wert abweicht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Kommunikation zu Nikola als schwach eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was die Gesamtbewertung der Aktie weiterhin als "Schlecht" bestätigt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Nikola-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit erhält die Aktie durchschnittlich ein "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 3,8 USD, was eine potenzielle Steigerung um 416,3 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,736 USD) aus bedeutet. Somit wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Nikola-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,92 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (59,17 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Nikola demnach gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse und das Sentiment auf "Schlecht" hindeuten, während die Analysten eine positive Einschätzung abgeben.