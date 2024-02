Nikola Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie von Nikola in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nikola daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Nikola sowohl auf dem langfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch auf dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs von 0,706 USD liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 1,17 USD, was eine Abweichung von 39,66 Prozent darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,76 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 7,11 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Nikola daher ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Nikola-Aktie 2-mal eine "Gut"-Bewertung, 3-mal eine "Neutral"-Bewertung und 0-mal eine "Schlecht"-Bewertung gegeben. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Kurzfristig überwiegen die positiven Einschätzungen, wodurch die Aktie zuletzt mit "Gut" bewertet wird. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 353,26 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 3,2 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Nikola diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend wird Nikola hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.