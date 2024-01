Nikola Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Nikola wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,92 Punkten, was darauf hinweist, dass die Nikola-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 59,17 zeigt an, dass Nikola weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigte sich, dass die Diskussionsintensität über die Aktie von Nikola in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Nikola führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses lässt darauf schließen, dass Nikola derzeit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,22 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,736 USD liegt, was einer Abweichung von -39,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 0,92 USD zeigt eine Abweichung von -20 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Nikola-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 416,3 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Nikola somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.