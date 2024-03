Nikola Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung der Anleger bei Nikola in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten Tagen standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies würde sich ändern, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen würde. Da bei Nikola jedoch keine Auffälligkeiten registriert wurden, erhält dieses Kriterium ebenfalls die Bewertung "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend ergibt sich für Nikola in diesem Bereich ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten die Nikola-Aktie bewertet, wovon 1 Bewertung als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurde. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nikola vor, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 2,5 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 316,67 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,6 USD. Daher lautet die Empfehlung der Analysten insgesamt "Gut" für Nikola.

Die technische Analyse zeigt, dass Nikola derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes beträgt 1,17 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,6 USD) um -48,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,71 USD entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -15,49 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Nikola in der technischen Analyse das Rating "Schlecht".