Nikola-Aktie: Wenn das mal nicht falsch ist!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nikola soll nach Meinung der Deutschen Bank Securities eine “neutrale” Bewertung erhalten. Die Aktie verlor aber schon am Freitag wieder und noch einmal -3,3%. Die Notierungen bleiben damit auf einem Abwärtsfahrt, der sich in den vergangenen Tagen lediglich etwas verlangsamt hat. Die Aktei ist noch immer weniger als 1 Mrd. Dollar an Marktkapitalisierung wert, was bedeutet, der Titel ist auch für Value-Investoren mittlerweile weitgehend verbrannt.

Nikola: Die Analysten sind weiterhin fast trotzig

All das scheint gegenwärtig wenig auszumachen. Der Titel hat dabei von den Analysten trotz der zahlreichen Fehlschläge noch ein positives Votum erhalten. Die Kurse sollen auf annähernd 2 Euro steigen können. Das sind sehr viel mehr als 160 % Kurszuschlag. Angesichts von wirtschaftlichen Verlusten für 2023 und für 2024 bleibt die Frage: Wie soll das funktionieren?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nikola-Analyse von 03.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nikola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nikola Aktie

Nikola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...