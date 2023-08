Nikola-Aktie: Welche Auswirkungen hat dieser Vorfall?

Nikola verzeichnete einen beachtlichen Kursgewinn am Montagmorgen. Der Wert stieg gleich zu Beginn des Börsenhandels um 4 % an, ein überzeugender Start nach der schwachen Vorwoche. Nikola musste am vorangegangenen Freitag einen Verlust von -26 % hinnehmen. Die entscheidende Frage lautet nun: Hat die Abwärtsbewegung ihren Boden gefunden und kann das Unternehmen wieder auf den Erfolgspfad zurückschwingen?

Nikola: Eine Analyse

Der Kurssturz vom Freitag dürfte hauptsächlich auf die jüngste Hauptversammlung zurückzuführen sein. Das Unternehmen konnte durchsetzen, neue Aktien ausgeben zu können. Auf der anderen Seite ist gemäß den Angaben das Umsatzergebnis im 2. Quartal besser als erwartet ausgefallen. Nach dem Rücktritt ihres CEOs hat das Unternehmen seinen Verlust reduziert.

Details zum 2.Quartal: