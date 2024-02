Nikola-Aktie: Was war das denn?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nikola glänzte am Freitag regelrecht. Die US-Amerikaner konnten einen Aufwärtshaken schlagen und mehr als 7 % gewinnen! Damit sind die Amerikaner wieder nahe an die Marke von 0,70 Euro gekommen. Ob das jedoch reicht? Es gibt erhebliche Zweifel. Denn unverändert ist der Marktwert mit weniger als 850 Millionen Dollar bescheiden – oder sogar noch zu hoch.

Nikola: Nur die Analysten sind euphorisch

Denn der Titel ist derzeit mit einem Umsatz von gut 35 Millionen Dollar im Jahr 2023 noch immer auf dem Weg dazu, sich die Sporen überhaupt erst zu verdienen, die es an der Börse für den Konzern gibt. Das Nettoergebnis ist mit erwarteten -966 Millionen Dollar Verlust so schwach, dass es wohl kaum noch Hoffnung gäbe. Nun sind die Zahlen in einem Telefon-Call so bestätigt worden. Die Börsen haben dennoch gefeiert.

