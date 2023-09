Nikola-Aktie: Was kommt jetzt - 100 %?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hinterlässt Rätsel an den Finanzmärkten. Die Aktie war am Dienstag mit einem weiteren gewaltigen Plus von über 8 % gestartet. Nun hat der Wert allerdings am Ende des Tages ein Minus von -7 % hinnehmen müssen. Ein Rückschlag.