Nikola-Aktie: Was jetzt?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Freitag mit einem kleinen Minus die Woche abgeschlossen. Der Titel ist dennoch innerhalb einer Woche mit einem Plus von gut 23 % gut einer der Gewinner. Die Aktie könnte, so die Analysten, sind noch immer davon überzeugt, der Titel könnte weit mehr gewinnen. Fraglich bleibt allerdings, ob die Aktie in den kommenden Wochen so stark nach oben klettern kann wie die Prognose lautet.