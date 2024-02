Nikola-Aktie: Was ist das?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nikola ist an den Börsen aktuell eine echte Wundertüte. Die US-Amerikaner haben am Freitag am Ende ein Minus verbuchen müssen (-0,2 %). Zwischenzeitlich war die Aktie mit dem Plus von knapp 4 % in der gesamten Woche aufgefallen. Hat sich etwas zwischen A und B ereignet? Nein. Die Notierungen bleiben aktuell daher schwankend. Nikola ist an sich derzeit sogar deutlich unter Druck. Die Zahlen, die Nikola zum laufenden Geschäftsjahr veröffentlichen wird, sind zu schwach. Der Verlust für das abgelaufene Geschäftsjahr wird bei ca. gut 900 Millionen Dollar liegen.

Nikola: So nicht!

Diese Zahlen verdeutlichen, dass Nikola kaum Geschäfte macht. So ist es nicht verwunderlich, dass der Kurs mittlerweile ein Penny Stock ist. Die Notierungen sind noch immer auf dem Weg, dies etwas zu ignorieren. Denn die Aktie hat nach Meinung von Analysten das Potenzial, um mehr als 170 % zu klettern. Fraglich bleibt aber, wie groß die Chancen darauf sein können.

