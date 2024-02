Nikola-Aktie: Was für ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Donnerstag erneut einen massiven Schlag hinnehmen müssen. Das US-Unternehmen gab am Ende mehr als -4,4 % nach. Die Aktie ist damit klar auf dem Weg dazu, sich wieder von ihrem hohen Ross aus nach unten zu bewegen. Zuletzt hatte der Wert an den Märkten in fünf Tagen ein Plus von fast 18 % geschafft. Die Aktie konnte seit Anfang des Jahres bis dato das Minus auf nur noch -13 % reduzieren. Das hilft aktuell nicht mehr weiter. Denn es fehlt an allen Ecken und Enden an wirtschaftlichen Impulsen.

Nikola: In drei Wochen

Deutlich dürfte dies in drei Wochen werden. Dann stehen für und von Nikola die nächsten Quartalszahlen an. Es geht um die Werte aus dem 4. Quartal 2023. Das Unternehmen wird für das gesamte Jahr auf einen Nettoverlust in Höhe von etwa -900 Millionen Euro taxiert. Der Umsatz wird, wenn alles gut läuft, bei ca. 40 Millionen Euro gesehen. Das sind Werte, die viel zu niedrig sind, um daraus einen Gewinn zu konstruieren, wie ihn Analysten lt. Marketscreener noch immer erwarten. Der Gewinn würde sich auf ein Potenzial in Höhe von 167 % belaufen, so die Erwartung.

Der Kurs könnte aus der Sicht von Analysten also auf deutlich über 1,50 Euro klettern, ist demnach zu erwarten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nikola-Analyse von 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nikola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nikola Aktie

Nikola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...