Nikola-Aktie: Was für ein Schlag!

Unfassbar, was Nikola am Mittwoch an den Börsen schaffte. Die Notierungen kletterten gleich um mehr als 12,5 % aufwärts. Damit hat die Aktie aus der Sicht von Analysten dennoch keinen Befreiungsschlag geschafft – denn noch immer beläuft sich der Marktwert auf nur ca. gut 800 Millionen Dollar. Noch immer ist und bleibt Nikola damit ein Penny Stock, der in erster Linie aus spekulativen Motiven heraus nach oben getrieben worden sein wird. Denn aktuell hat “nur” eine Kaufempfehlung stattgefunden, die “bekräftigt” worden ist. Viel ist das nicht.

Nikola: Viel ist das noch immer nicht!

Die Aktie bringt sehr wenig auf die Waagschale. Die Notierungen sind aus der Perspektive von Analysten aktuell nicht mehr in der Lage, die nächste Stufe anzugehen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bleibt beschränkt. Das Unternehmen wird den aktuell noch immer gültigen Schätzungen nach im laufenden neuen Jahr ein Minus von -487 Millionen Dollar erwirtschaften. Das ist zu viel, um einen neuen Trend zu begründen – oder?

