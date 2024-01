Nikola-Aktie: Was für ein Schlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nikola hat am Mittwoch an den Börsen mit dem Minus von -11 % einen heftigen Schlag erlitten. Nun gewann Nikola am Donnerstag gleich wieder immerhin gut 7,5 %. Was für ein Doppelschlag. Denn die Verwirrung um den Titel wird eher größer denn kleiner. Kein Mensch weiß derzeit genau, wie sich die großen Schwankungen erklären lassen. Also geht es vor allem um die Trends. Die sind im übergeordneten Sinn [...] Hier weiterlesen