Nikola-Aktie: Was für ein Gewinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola konnte am Dienstag an den Börsen – endlich – wieder einmal für positive Schlagzeilen sorgen. Dem US-Unternehmen gelang ein Kurssprung um mehr als 3,3 %. Damit ist die Aktie nun auf dem Weg dazu, die Marke von 1 Euro erneut anzugreifen. Dies wäre ein erster Schritt aus der aktuellen Umklammerung, die am Markt rund um Nikola die Entwicklung etwas zu lähmen scheint.

Nikola hat in den vergangenen fünf Handelstagen noch immer ein Minus von -9,4 %, das zu Buche steht. Die Aktie ist zuletzt deutlich gefallen, was insbesondere dem Zahlenwerk zu verdanken sein dürfte, das die Amerikaner präsentiert hatten.

Nikola: Die Kursschätzungen sind erstaunlich

Der Konzern wird auch nach diesen Zahlen im laufenden Jahr skeptisch eingeschätzt. Die Verluste sollen sich den derzeitigen Schätzungen nach mit einem Nettoergebnis von -892...