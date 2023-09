Nikola-Aktie: Was für ein Gewinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat in den vergangenen Tagen einen eminent starken Aufwärtslauf initiieren können. Die US-Amerikaner haben auch am Mittwoch mit dem Plus von über 3 % ein weiteres Mal Punkte gesammelt. Die Aktie nähert sich wieder der Marke von 1,50 Euro an. Am beeindruckendsten jedoch bleiben die Gewinne, die Nikola am vergangenen Freitag einfahren konnte. Die Aktie legte dabei mehr als 14 % zu.

Nikola: Wohin die Reise geht

Damit ist immer noch nicht gewährleistet, dass die Reise von Nikola kräftig aufwärts geht. Im Gegenteil: Die Schwankungen der Aktie sind unverändert enorm und aller Ehren wert – für Investoren und Trader, die auf Stimmungsschwankungen setzen. Die Notierungen sind in den vergangenen Wochen zwischen der Marke von weniger als 1 Euro und Kursen von bis zu 3 Euro changiert.

Was ist der wahre Wert? Dies lässt sich...