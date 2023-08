Nikola-Aktie: Was für ein Ding!

Janne Kipp (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

heute melden wir uns mit einer Aktie, die nicht im Hypergrowth oder im TechAktienMasterclass vertreten ist – und dennoch Interesse hervorgerufen hat. Nikola heißt der Titel aus den USA, der spektakulär verloren hat. – 9 % sind derzeit zu verbuchen, der Handelstag ist noch nicht beendet. Das ist erschütternd – denn Nikola hat noch in den ersten Morgenstunden ein positives Signal gesendet und zeigt sich insgesamt deutlich stärker als andere Unternehmen aus dem E-Mobilitätssektor. Gestern, am Donnerstag, hatte Nikola seine Jahreshauptversammlung.

Die JHV hat die Investoren wahrscheinlich – zumindest in den USA – nicht enttäuscht. Vielmehr zeigte sich der Markt jüngst noch sehr angetan. Nikola hat seit Jahresanfang ein Plus von mehr als 200 % geschafft. Allein in den vergangenen fünf Tagen war es –...