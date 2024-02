Nikola Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Nikola-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,7, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Nikola-Aktie.

Die technische Analyse ergibt für die Nikola-Aktie einen Durchschnitt von 1,17 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,74 USD, was einem Unterschied von -36,75 Prozent entspricht und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,76 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Nikola. Die Anleger diskutierten acht Tage lang überwiegend positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Nikola insgesamt 5 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Auch für den letzten Monat ergaben die Analysen eine "Gut"-Einschätzung. Die Kursprognose von durchschnittlich 3,2 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 332,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Nikola somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.