Nikola-Aktie: Die Wahrheit!

Wie sieht die Wahrheit zu Nikola aus? Diese Frage dürften sich Analysten, Beobachter und Investoren weiterhin angesichts eines Aktienkurses stellen, der hin und her schwankt. Die Notierungen sind am Donnerstag gleich wieder um fast 1 % nach oben gezogen. Dabei hatte die Aktie am Dienstag noch ein Plus von gut 4 % geschafft. Die Kurse sind nach dieser Lesart zwar nicht schwächer geworden, in Summe aber auch nicht stärker.