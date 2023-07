Nikola-Aktie: Wäre das bekannt gewesen?

Nikola erfuhr am Donnerstag, unmittelbar vor dem Wochenendhandelsabschluss, einen zusätzlichen Aufschwung. Dieser Anstieg hat der Aktie sicherlich eine gewisse Unterstützung verliehen. Ein Zuwachs von 2,4 % katapultierte den Anteil wieder weit über die 2-Euro-Marke – ein Szenario, das Analysten und Investoren vor wenigen Tagen noch anzweifelten. Trotz eines deutlichen Rückgangs von mehr als 12 % in fünf Tagen zeigt sich bei Nikola ein klarer Aufwärtstrend – zumindest tendenziell. Ein wichtiger Termin steht bereits bevor!

Nikola: Die Fakten auf dem Prüfstand

Die US-Amerikaner haben in den letzten Tagen mit starken Kursverlusten gefolgt von erneuten Gewinnen für Schlagzeilen an der Börse gesorgt. Am 26. Juli konnte Nikola mit einem Plus von rund 11 % fast alle Vorverluste ausgleichen – dies entspricht einer Reduzierung des...