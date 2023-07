Nikola Aktie: Wachstum erwartet, laut Analysten - Positive Kurstrends signalisiert

Der nächste Widerstand liegt bei 2,06 EUR. Der RSI (Relative Strength Index) liegt aktuell bei 64,75 und signalisiert eine neutrale Marktstimmung. Die Aktie befindet sich also weder in überkauft noch in überverkauft Bereich.

Fazit: Die kommenden Quartalszahlen von Nikola werden mit Spannung erwartet. Analysten sind optimistisch und erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes sowie eine Verringerung des Verlustes im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht wird ebenfalls ein Wachstum erwartet, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Aktionäre sollten die Schätzungen der Experten berücksichtigen und können auf langfristige Gewinne hoffen. Die Charttechnik zeigt einen positiven Kurstrend für die Nikola Aktie.

Hinweis: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar. Jegliche...