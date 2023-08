Nikola-Aktie: Unruhen lassen Anleger zittern

Die Nikola-Aktie durchlebte im August eine turbulente Phase, die man lange nicht mehr gesehen hat. Seit Monatsanfang verlor der Titel des Elektro-LKW-Herstellers in einem massiven Abschwung über die Hälfte seines Wertes. Aber am Freitag stieg der Kurs der Nikola-Aktie um fast zehn Prozent an. Was passiert da nur?

Drei negative und ein positives Ereignis

In den letzten drei Wochen mussten die Aktionäre von Nikola diverse Misserfolge verkraften. Das Unternehmen gab bekannt, dass es eine Wandelanleihe mit einem Umfang von 325 Millionen US-Dollar ausstellen wird, um seine Geschäftsaktivitäten zu finanzieren, was für Aktionäre das Risiko einer Verwässerung darstellt.

Ein weiterer Schlag war der unvermutete Rückzug des Leiters des Energiesektors. Gründe für seinen abrupten Abgang wurden nicht bekannt gegeben.

Zusätzlich...