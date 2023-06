Nikola-Aktie: Unglaubliche Gewinne - Was steckt dahinter?

Die US-amerikanische Firma Nikola, ein Hersteller von Wasserstoff-LKWs, erzielte kürzlich eine bemerkenswerte Kursentwicklung und sorgte in den letzten Tagen für enorme Bewegungen am Markt. Am Mittwoch stieg der Aktienkurs um über 15 % und bestätigte damit offiziell die jüngsten Kursgewinne.

Am Dienstag verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg von mehr als 18 %, während es am vergangenen Freitag um 8,50 % und am Donnerstag um 16 % zulegte. Diese Entwicklung lässt sich nicht nur durch Spekulation erklären – vielmehr scheint es einen positiven Einfluss zu geben.

Bedetung der Hauptversammlung von Nikola

Es ist anzunehmen, dass Nikolas Vorschläge zur Hauptversammlung gut beim Markt ankamen. Die Hauptversammlung wurde verschoben und soll nun am 6. Juli stattfinden. Dies bietet dem Unternehmen zusätzliche Zeit. Eine Option wäre...