Nikola-Aktie: Unfassbares Rennen - 127 % als nächstes Kursziel

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Freitag ein unfassbares Rennen begonnen. Die Aktie gewann gleich 35 % an einem einzigen Handelstag. Jetzt warten die Kursziele der Analysten – es sind 127 %.

Die Aktie hat mit ihrem unglaublichen Gewinn vom Freitag auch die Spuren für die neue Woche gesetzt. Die Börsen geben – fast wider Erwarten – die Aktie von Nikola doch noch nicht auf.

Nikola ist unter die Spekulanten geraten, könnte umgekehrt der Verdacht lauten. Die US-Amerikaner haben derzeit eine Kursspannweite von kurzfristig 0,75 bis 1,89 Euro.

Nikola kann in jede Richtung laufen…

Nikola: Die Zahlen geben dies nicht her

Die reinen Zahlen aus der Bilanz geben den Anstieg der Aktie jedenfalls nicht in dem Ausmaß her, den die Nikola nun schaffte. Die Unternehmung wird im laufenden Jahr noch Geld verlieren, so die aktuellen Schätzungen. Das...