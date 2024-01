Nikola-Aktie: Unerwartet!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Unerwartet, was am Montag mit der Aktie von Nikola passierte. Der Wert konnte sich um weitere 8,3 % nach oben schieben. Damit hatten die wenigsten gerechnet. Allerdings stellt sich unverändert die Frage, wie weit es für die Amerikaner noch aufwärts gehen kann. Denn die Aktie ist derzeit nicht in der Lage, mit eigenen Nachrichten massive Kurszuwächse zu begründen. Innerhalb von fünf Tagen hat der Wert nun zweistellig gewonnen – immerhin.

Das sind die Zahlen!

Wie es um den Wert bestellt ist, weiß derzeit kaum jemand. Denn seit Wochen gibt es keine Nachrichten mehr aus den USA, die eine Art von Aufschluss geben könnten. Nikola wird sowohl 2023 wie auch 2023 mit Verlusten im operativen Geschäft geführt. Dennoch erwarten Analysten hier noch Kursaufschläge von fast 200 %. Am 22. Februar kommen die Quartalszahlen – dann wissen alle mehr!

