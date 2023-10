Nikola-Aktie: Um Gottes Willen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist erneut unter eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Marke an den Märkten gerutscht. Der Titel verlor den Kampf gegen die Marke 1 Euro und gab auf ca. 0,988 Euro nach. Noch ist also nach – 1,2 % am Freitag nichts verloren. Allerdings geht es für die Aktie nun auch darum, in den kommenden Tagen diese Gelegenheit erneut zu nutzen, mahnen die Chartanalysten. denn bis dato hilft keine Nachricht, um Nikola von allein wieder in die Spur zu bringen.

Nikola: Das sieht nicht mehr so gut aus

Nikola hat aktuell keinen Lauf mehr. Die letzten Nachrichten kamen am 24. Oktober. Das Rennen um 165 Millionen Dollar gegen einen früheren CEO wurde gewonnen – dies wiederum wird in den Notierungen wahrscheinlich gar nicht so sehr berücksichtigt. Denn der Umsatz beläuft sich den Schätzungen nach im laufenden Jahr auch nur auf ca. 69...