Nikola-Aktie: Tiefpunkt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist aktuell auf einem neuen Tiefpunkt gelandet. Die Notierungen haben auch am Dienstag massiv verloren und gehen aktuell mit dem Kurs von 0,63 Euro in die letzten Minuten des laufenden Handels. Der Titel hat mit dem Minus von -1,8 % insgesamt seit Jahresanfang um mehr als 20 % nachgegeben. Das Problem für die Aktie: Es gibt viel zu wenig Nachrichten, um ernsthaft oben angreifen zu können.

Der Konzern hat immerhin mit Thomas Okray einen “Veteran der Automobilindustrie”, wie es heißt, zum neuen CFO ernannt. Dies hat an den Börsen jedoch nichts bewirkt. Am Montag war es um gut -5,6 % abwärts gegangen und am Dienstag wie beschrieben.

Nikola: Was die Analysten sehen!

Immerhin: Die Analysten sehen für die US-Amerikaner noch immer einen deutlich höheren Kurs. Der Titel kann demnach ein Plus von Höhe von 175 % schaffen, so die Erwartung der Analysten – im Konsens! Das wäre verbunden mit Kursen von mehr als 1,70 Euro. Grundlagen solcher Schätzungen sind derzeit auf der anderen Seite nicht abzusehen – das ist der Makel.

