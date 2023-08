Nikola-Aktie: Stetiger Anstieg - Verdopplung des Kurses!

Am 3. August kündigte Nikola einen wichtigen Termin an – die Jahreshauptversammlung. Nach einer ausgedehnten Rallye, die seit Juni die Märkte beherrscht, steht nun die Frage im Raum, ob möglicherweise ein Markteinbruch nach den Ankündigungen folgt. Der Lauf der Rallye hat mittlerweile beeindruckende Ausmaße erreicht, auch wenn in letzter Zeit eine Abschwächung zu beobachten war.

Nikola: Können wir mit einem positiven Ergebnis rechnen?

Zurzeit gibt es kaum aktuelle Nachrichten. Einzig eine “Ankündigung”, dass das Unternehmen 16,30 Millionen Dollar zur Errichtung von Wasserstofftankstellen erhält wurde bekannt gegeben. Trotzdem stieg der Aktienkurs weiter und konnte vor der Jahreshauptversammlung am Mittwoch sogar ein Plus von über 3,50 % verzeichnen bevor er schließlich merklich fiel. Die Wochenbilanz zeigt jedoch immer noch...