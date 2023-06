Nikola Aktie: Steigerung um 25% in nur einem Tag!

Liebe Leserinnen und Leser,

Nikola, ein US-Unternehmen für Lastkraftwagen mit alternativen Antriebsformen, verzeichnete gestern einen beeindruckenden Kursgewinn von 25 %. Viele Investoren erkennen einen riesigen Trend. Doch wie stellt sich die Situation wirklich dar?

Nikola: Immer besser werdende Gewinne

In den letzten Tagen konnte man die steigenden Gewinne bei Nikola kaum übersehen. Die Aktie, welche lange Zeit nur noch nach unten zu gehen schien, hat nun den Vorwärtsgang eingelegt. Am 9. Juni stieg der Wert um bemerkenswerte 16,70 % an. Am darauffolgenden Tag konnte die Aktie weitere 8,55 % notieren und übersprang dabei Kurse von mehr als 0,70 Euro.

Am 13. Juni ging es dann sogar um beachtliche 18,90 % aufwärts – nahezu schon in Richtung der bedeutenden Marke von einem Euro heranrückend. Doch am folgenden Tag gelang mit...