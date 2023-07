Nikola-Aktie: Der Startschuss ist gefallen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Nie langweilig bei Nikola: Nachdem die Aktien des amerikanischen LKW-Herstellers nach zweifacher Verschiebung der Hauptversammlung konstant um den Wert von etwa 1,30 US-Dollar schwebten, kam es am Donnerstagabend zu einem überraschenden Aufschwung. An der New Yorker Börse stiegen die Nikola-Aktien von vorherigen 1,38 US-Dollar auf ganze 2,22 Dollar – ein Plus von rund 60 Prozent. Dieser beachtliche Kursanstieg ist zurückzuführen auf zwei entscheidende Nachrichten; dabei lag das Schwergewicht jedoch nicht in den USA, sondern vielmehr in Deutschland.

Nikola Motor gibt Zusammenarbeit mit BayoTech bekannt

Am Donnerstag kündigte Nikola Motor eine Vereinbarung zur Sicherstellung einer zuverlässigen Wasserstoffversorgung für abgasfreie kommerzielle Brennstoffzellenelektrofahrzeugflotten über seine...