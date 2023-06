Nikola-Aktie: Starke Gewinne durch das Festhalten an der Zukunftsvision!

Liebe Finanz-News-Leser,

Nikola sorgte gestern erneut für Aufsehen an den Börsen, als der Kurs um mehr als 7,60% stieg. Dies stellt einen der höheren Gewinne in den letzten Tagen dar und lässt bei Spekulanten neue Freude aufkommen. Nikola gelang es damit auch wieder, seinen Pennystock-Status abzulegen. Nun kann die Aktie in einen neuen Modus übergehen, da Pennystocks mit Notierungen unter 1 Euro oder 1 Dollar oft von institutionellen Investoren gemieden werden.

Nikola: Quartalsergebnisse am 2. August

Neuerdings konnte das Unternehmen eine Wendung in der Diskussion um seinen Pennystock-Status herbeiführen – durch eine Kapitalmaßnahme soll der Aktienkurs künstlich angehoben werden, indem Anteilsscheine zusammengelegt würden. Dadurch würde sich zwar der Wertanteil bei Aktionären nicht verändern, aber optisch zu höheren...