Nikola Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Nikola liegt bei 92,26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen RSI von 53 für Nikola, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Nikola ist hauptsächlich negativ, wie aus den sozialen Plattformen hervorgeht. Die überwiegend negativen Kommentare und Themen der Nutzer führen zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Nikola insgesamt mit 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 3,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 462,88 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nikola bei 1,2 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,6218 USD, was einen Abstand von -48,18 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,89 USD liegt die Aktie mit einer Differenz von -30,13 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinstufung als "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.