Nikola Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nikola war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An sechs Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,26 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,887 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -29,6 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,98 USD, was einer Abweichung von -9,49 Prozent entspricht, und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nikola-Aktie liegt bei 53 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (56,37) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Nikola in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Darüber hinaus wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Nikola daher aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments und Buzz mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.