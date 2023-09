Nikola-Aktie: Schwierige Zeiten für Nikola!

In der aktuellen Nachrichtenlage um Nikola scheint es wenig Positives zu berichten. Meist dominieren Schlagzeilen wie der abrupte CEO-Abgang oder ein Rückruf von über 200 Elektro-Lkw das Geschehen. Auch Gründer Trevor Milton musste vor Gericht eine weitere Niederlage hinnehmen.

Die Richter in den USA ließen einen Vorwurf der Befangenheit gegen ein Jurymitglied nicht gelten, obwohl dies mittlerweile keinen Bezug mehr zum operativen Geschäft von Nikola hat. Trotzdem trägt die Situation kaum dazu bei, die Stimmung unter den Aktionären zu verbessern.

Nikola-Aktienkurs auf Talfahrt

Selbst während freundlicher Marktphasen kann die Nikola-Aktie ihre Position nicht festigen. In nur fünf Tagen sank ihr Wert erneut um 13,5 Prozent und schloss am Wochenende mit einem schwachen Kurs von 1,08 Euro an den deutschen Märkten ab. Damit ist...