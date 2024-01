Nikola-Aktie: Schon wieder Verluste!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat in den vergangenen Tagen massiv verloren. Die Notierungen sind am Freitag noch einmal um -2,7 % nach unten gerutscht. Der Titel ist damit inzwischen auf 0,65 Euro nach unten gerutscht. Ein eminenter Kursverlust, der sich in den kommenden Tagen sicherlich fortsetzen kann. Das jedenfalls ist die Auffassung von Chartanalysten. Die sprechen mittlerweile von einem sehr starken Aufwärtstrend, bei dem es kaum eine Untergrenze nach unten gibt.