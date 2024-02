Nikola Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen wurde bei Nikola keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen konnte in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, registriert werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Nikola in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Nikola für diese Stufe daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Nikola in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nikola-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,18 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,717 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -39,24 Prozent). Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,81 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,48 Prozent), weshalb die Nikola-Aktie auch in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Nikola-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nikola liegt bei 48,19, was eine neutrale Situation widerspiegelt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 59 liegt, wird als Indikator für eine neutrale Situation bewertet. Insgesamt erhält Nikola daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen eine überwiegend neutrale bis negative Einschätzung der Nikola-Aktie wider.