Nikola-Aktie: Revision!

Nikola fiel nun dadurch auf, dass die Aktie trotz eines starken Wochenauftakts am Ende nur mit einem Plus von 4 % aus der abgelaufenen Woche gekommen ist. Am Freitag verloren die Amerikaner sogar noch einmal -0,2 %. Die Nachrichtenlage wird nicht besser. So hat Nel Asa nun das Wasserstoff-Geschäft mit dem Käufer des ursprünglichen Nikola-Projektes in einen neuen Auftrag überführt. Das erinnert die Börsen daran, dass Nikola – doch – nicht in diesem Geschäft tätig werden wird. Die sonstigen Nachrichten bleiben überschaubar.

Wirtschaftlich betrachtet sieht es für das Unternehmen auch weiterhin nicht so gut aus, dass ein unmittelbarer Ausbruch nach oben auf jeden Fall zu erwarten wäre. Die Aktie von Nikola ist trotz der sogar brauchbaren Woche weiterhin im Abwärtstrend unterwegs – und zwar als Penny Stock.

Die Analysten sehen hier alles anders

Es bleibt dennoch dabei, dass die Analysten hier alles anders sehen. Die schätzen den Wert auf ein Steigerungspotenzial von über 174 % ein, so die durchschnittlichen Erwartungen, die über Marketscreener veröffentlicht werden. Das ist durchaus erstaunlich – die Kurse könnten demnach auf 2 Dollar steigen. Dies wären gut 1,80 Euro.

