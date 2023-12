Nikola Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nikola-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (53) als auch der 25-Tage-RSI (56,37) deuten auf eine neutrale Bewertung für Nikola hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nikola besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke negative Stimmungsschwankungen in den letzten Wochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Nikola führt.

Langfristig gesehen wird die Nikola-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft, mit 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3,8 USD, was auf eine positive Performance von 328,41 Prozent hindeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.