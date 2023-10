Nikola-Aktie: Pleite abgewendet?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Neue Chancen für Nikola. Das Unternehmen hat nach einer tagelangen Talfahrt am Freitag mit dem Plus von 0,6 % immerhin ein Zeichen setzen können. Die Börsen sind allerdings bei diesem US-Titel noch immer sehr uneins, in welche Richtung es in den kommenden Wochen geht. Es gibt indes Stimmen, die einen sehr hohen Kursgewinn für möglich halten!

Nikola: Sehr hohe Gewinne möglich

Die Ausgangssituation ist demgegenüber überschaubar. Die Notierungen waren vor allem deshalb in einen längeren Zick-Zack-Kurs verwickelt, weil Nikola schlechte Wirtschaftsdaten, einen Führungswechsel, aber auch spekulative Elemente verbinden konnte.

Das Unternehmen selbst wird im laufenden Jahr den aktuellen Schätzungen nach einen Verlust von -620 Millionen Dollar einfahren. Das ist viel, da der Umsatz sich nur auf 119 Millionen Dollar beläuft. Auf der...