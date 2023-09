Nikola-Aktie: In die Pleite?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Um Nikola ranken sich zahlreiche Gerüchte an den Märkten. Auch Analysen und Analysten sind hier der Auffassung, es solle genau hingesehen werden. Die Pleite des Unternehmens ist wirtschaftlich nicht in Sicht, dennoch ist die Aktie schwankend wie ein typischer Kandidat für ungute Entwicklungen. Sind die Chancen, wie Analysten es sehen, teils über 100 % groß oder sind die Chancen aus der Sicht von Investoren wieder zu schwach, wie es -10 % in einer Woche andeuten.

Nikola: Jetzt wird es wichtig

Die Aktie ist weitgehend instabil. Die Notierungen sind auch am Dienstag noch einmal um mehr als -1,3 % eingebrochen. Die Aktie hat überhaupt in den vergangenen fünf Tagen einen Abschlag von mehr als -10 % realisieren müssen. Die Notierungen sind seit dem 1. Januar 2023 um fast -40 % gesunken. Nun wird es für den Titel sehr eng.

Die...