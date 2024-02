Nikola Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Nikola. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurden jedoch negative Themen in den sozialen Medien rund um Nikola aufgegriffen, was zu einer weiteren Neutral-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Nikola. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nikola-Aktie sowohl bei einem längerfristigen Durchschnitt von 200 Tagen als auch bei einem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt eine schlechte Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem Durchschnitt, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Nikola aufgrund der Stimmung in den sozialen Medien, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse.