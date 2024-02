Nikola-Aktie: Noch ist es Zeit!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola steht vor einer sehr wichtigen Phase. Der US-Amerika-Wert kann in den kommenden Tagen vielleicht durch neue Nachrichten die Stimmung etwas verbessern. Zeit würde es, denn die Aktie gewann am Mittwoch zwar ca. 0,5 %, musste aber binnen der Zeit seit Jahresanfang mittlerweile mehr als -18 % Kursverlust hinnehmen. Nun wird es für den Titel aktuell ohnehin Zeit – denn die Amerikaner werden schon bald ihre Bücher öffnen.

Nikola wird am 22. Februar die Zahlen zum 4. Quartal präsentieren. Dann soll und muss es für Nikola wieder eine Perspektive geben, die das aktuelle Geschehen etwas in den Hintergrund rücken lassen kann. Denn für das Gesamtjahr 2023 wie auch für das Jahr 2024 stehen nach Erwartung des Marktes noch enorme Unternehmensverluste an.

Nikola: Diese Zahlen sind entscheidend!

Die Zahlen werden also künftig entscheidend sein, denn aktuell stehen damit -921 Millionen Dollar Verlust für 2023 und immerhin -494 Millionen Dollar Verlust für das laufende neue Jahr an.

Da die Aktie aber 791 Millionen Dollar wert ist – dies ist die aktuelle Marktkapitalisierung – muss eine Vision verständlich werden lassen, wie sich Nikola von den derzeitigen Rahmenbedingungen aus nach vorne bewegen kann.

