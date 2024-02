Nikola Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Nikola: Analysten geben gemischte Bewertungen ab

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine gemischte Bewertung für die Aktie des Unternehmens Nikola abgegeben. Von insgesamt drei Einschätzungen waren eine positiv, zwei neutral und keine negativ, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 2,67 USD, was einen potenziellen Anstieg um 249,04 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,764 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als überverkauft gilt, mit einem RSI-Wert von 27,27 für den Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demnach wird die Aktie auf dieser Basis neutral eingestuft.

Die charttechnische Bewertung ergibt ein negatives Signal, da der aktuelle Kurs der Nikola um 34,7 Prozent unter dem GD200 (1,17 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist hingegen nur einen minimalen Abstand von +0,53 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nikola zeigt mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt. In den letzten Tagen wurde jedoch weder überwiegend positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert.

Insgesamt erhält die Aktie von Nikola also gemischte Bewertungen von Analysten und Anlegern, was auf eine unsichere Lage hinweist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.